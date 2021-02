Il Secolo XIX: tutti pazzi per Italiano, ma lo Spezia lo blinda con una clausola da 1 milione di euro (Di martedì 16 febbraio 2021) tutti pazzi per Italiano. Il tecnico dello Spezia piace a tutti, anche al presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che dopo la sconfitta degli azzurri è andato a complimentarsi con lui negli spogliatoi del Maradona. Ma sciogliere il suo contratto con lo Spezia è complicato, per via di una clausola con cui il club lo ha blindato. Lo scrive Il Secolo XIX. “Sciogliere il suo rapporto con il club bianco non è semplice. Lo lega una clausola di 1 milione di euro, che pagherà in caso di rescissione unilaterale, possibile“. Il quotidiano ricostruisce il percorso contrattuale del tecnico. Tre anni fa, a Trapani percepiva 30mila euro. Arrivato allo Spezia ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 16 febbraio 2021)per. Il tecnico dellopiace a, anche al presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che dopo la sconfitta degli azzurri è andato a complimentarsi con lui negli spogliatoi del Maradona. Ma sciogliere il suo contratto con loè complicato, per via di unacon cui il club lo hato. Lo scrive IlXIX. “Sciogliere il suo rapporto con il club bianco non è semplice. Lo lega unadi 1di, che pagherà in caso di rescissione unilaterale, possibile“. Il quotidiano ricostruisce il percorso contrattuale del tecnico. Tre anni fa, a Trapani percepiva 30mila. Arrivato allo...

sotomajjor : RT @napolista: Il Secolo XIX: tutti pazzi per Italiano, ma lo Spezia lo blinda con una clausola da 1 milione di euro L’allenatore la pagher… - TuttoEntella : Il Secolo XIX-Levante e le parole di Gozzi: 'Crediamo nella salvezza dell'#Entella' #TuttoEntella - napolista : Il Secolo XIX: tutti pazzi per Italiano, ma lo Spezia lo blinda con una clausola da 1 milione di euro L’allenatore… - _happycactus_ : @raistolo @martacagnola @bensiandrea @g_bonfiglio @e_pagliarini Ma no, teniamoci questa PA farraginosa, cartocentri… - ValerioLivia : RT @giovangelucci: @albertopetro2 @Rebeka80721106 @smarucci461 @scastaldi9 @LunaLeso @martinis2018 @migliaccio31 @marialves53 @ANNAMARIABIA… -

Ultime Notizie dalla rete : Secolo XIX Tir ancora bloccati sulle autostrade, in affanno il porto di Genova

Genova " Il porto del capoluogo ligure è in forte difficoltà per il secondo giorno di fila : i tir che dovrebbero caricare e scaricare la merce in banchina sono bloccati, dopo la giornata "nera" di ...

A Bra Italia Nostra è preoccupata sul futuro del complesso di Santa Chiara

Nel secolo XIX le vicende storiche costrinsero le monache ad abbandonare temporaneamente questo luogo: prima per le leggi napoleoniche e poi a lasciarlo definitivamente dopo l'Unità d'Italia a causa ...

#GruNelBeigua, birdwatching collettivo per distrarsi dal Covid Il Secolo XIX Tir ancora bloccati sulle autostrade, in affanno il porto di Genova

Genova – Il porto del capoluogo ligure è in forte difficoltà per il secondo giorno di fila: i tir che dovrebbero caricare e scaricare la merce in banchina sono bloccati, dopo la giornata “nera” di ier ...

Genova, ristoratori in piazza contro le chiusure. Auto investe 2 manifestanti e fugge: denunciato il conducente

Circa mille persone, vicine al movimento #ristoratoriuniti, hanno sfilato in corteo nel pomeriggio contro le chiusure imposte dalle norme anti contagio ...

Genova " Il porto del capoluogo ligure è in forte difficoltà per il secondo giorno di fila : i tir che dovrebbero caricare e scaricare la merce in banchina sono bloccati, dopo la giornata "nera" di ...Nelle vicende storiche costrinsero le monache ad abbandonare temporaneamente questo luogo: prima per le leggi napoleoniche e poi a lasciarlo definitivamente dopo l'Unità d'Italia a causa ...Genova – Il porto del capoluogo ligure è in forte difficoltà per il secondo giorno di fila: i tir che dovrebbero caricare e scaricare la merce in banchina sono bloccati, dopo la giornata “nera” di ier ...Circa mille persone, vicine al movimento #ristoratoriuniti, hanno sfilato in corteo nel pomeriggio contro le chiusure imposte dalle norme anti contagio ...