Il rischio di non avere un ministro per gli Affari europei (Di martedì 16 febbraio 2021) Fatte salve le poche parole pronunciate da Mario Draghi da quando il Presidente Sergio Mattarella gli ha attribuito il 3 febbraio il compito di presidente incaricato, abbiamo scarne idee sulle priorità programmatiche del suo governo e ascolteremo con positiva attenzione le dichiarazioni che farà alle Camere fra mercoledì e giovedì ma anche la sua replica ai molti interventi politici di tutti coloro che vorranno intestarsi, a futura memoria elettorale, la "vittoria" del passaggio dal Conte II al Draghi I. Possiamo per ora basarci sulla composizione della sua squadra che ha suscitato vari e giustificati interrogativi, dalla mancata attuazione della promessa parità di genere (8 donne su 23 e nessuna nei ministeri "economici" e di gestione del Recovery Plan) al peso preponderante (18) dei ministri del Nord, dalle old entries di ministri politici scelti o suggeriti accuratamente per ...

