Il Psg vince a Barcellona | il Liverpool a Lipsia

Trionfo del Paris Saint-Germain nell'andata degli ottavi di finale di Champions League: la squadra di Pochettino si è imposta 4-1 in casa del Barcellona, ipotecando il passaggio del turno. Indiscusso man of the match un incontenibile Kylian Mbappè, autore di una tripletta. Il primo tempo parte piano (Navas si oppone a Griezmann), poi decolla. Botta e risposta alla mezz'ora: vantaggio blaugrana al 28' con il rigore di Messi (fallo Kurzawa su de Jong), pari francese al 32' con la grande giocata di Mbappè su splendido assist di Verratti. Griezmann ancora pericoloso, ma prima del riposo è il Psg ad andare per tre volte vicinissimo all'1-2: due paratone di Ter Stegen su Kurzawa e Kean, fuori di un soffio il colpo di testa di Icardi su corner. La ripresa si apre con un altro ottimo intervento di Ter Stegen su Kean (servito di tacco da Icardi), gli ospiti spingono e al 65' ...

