Il Pd | le donne e il partito che non c’è Bonino all’attacco

"Chiunque si fosse fatto illusioni è ovviamente artefice delle proprie delusioni. C'è un risveglio femminile negli ultimi anni di cui alcuni partiti non vogliono prendere atto perché il potere è una specie di afrodisiaco. Le donne possono imparare per l'ennesima volta che non bisogna aspettare di essere cooptate per gentile concessione, ma che è un problema, specie in società come le nostre, che necessita un'attenzione duratura e persistente". Così Emma Bonino, leader di Più Europa, interviene esternamente su un tema che rischia di acuire, anzi già lo ha fatto, molte delle contraddizioni che il Pd delle correnti non è riuscito ancora ad incanalare verso la giusta analisi, e conseguente soluzione. Le donne del Pd e nel Pd sono tante ma al Governo non ci sono, la plastica rappresentanza della lista dei ministri, dove le colleghe di ...

raffaellapaita : Come è possibile che un partito che non esprime #donne ai vertici delle istituzioni possa rappresentare il Paese? N… - lauraboldrini : Buon lavoro al #GovernoDraghi che ha davanti grandi sfide. Difficile però nascondere l'amarezza: nessuna ministra…