Il pasticcio del Modello Lombardia che manda in tilt le prenotazioni per gli over 80

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 16 febbraio 2021) Ieri è stato il giorno 1 per l’assenso alla vaccinazione in: gli80 sono stati chiamati a esprimere la loro volontà di essere vaccinati, ma la piattaforma (disponibile dalle 13), alle 13.01 era già in crash. Qualche ora fuori uso, poi la situazione si è sbloccata nel tardo pomeriggio, e solo uno su quattro degli aventi diritto è riuscito a dare il suo “ok”. Ora i 181.50080 che hanno espresso la loro volontà di essere vaccinati devono aspettare qualche giorno, poi gli verrà data comunicazione dell’orario e del posto in cui presentarsi. Senza prendere appuntamento, ma solamente una comunicazione tramite Sms. Esempio: “Alle 12 di mercoledì 24 presso l’ospedale Sacco di Milano”. Se va bene bene, altrimenti pace. Sempre con sms sarebbe dovuta arrivare ieri la comunicazione di avvenuta “prenotazione”. Ed è proprio qui ...