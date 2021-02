Il Paradiso delle signore, anticipazioni 17 febbraio: la scoperta di Marta (Di martedì 16 febbraio 2021) Marta scoprirà qualcosa che potrebbe mettere in serio pericolo il suo matrimonio con Vittorio. Le anticipazioni Il Paradiso delle signore relative alla puntata trasnessa domani 17 febbraio, rivelano che la donna scoprirà qualcosa sul passato di suo marito e Beatrice di cui non era a conoscenza. Nel frattempo, proprio Beatrice confiderà a Vittorio che il ritorno di Marta la fa soffrire molto. Intanto, Giuseppe sarà sempre più scontroso, in quanto a causa del lavoro come portiere di notte, non riesce a passare del tempo con la moglie. Poco dopo, Armando si ritroverà a scegliere tra Irene e Maria per un ruolo nella rappresentazione di Carnevale. Infine, Federico cercherà di fare colpo su Ludovica, la quale, però, sembrerà essere più interessata a Marcello, il quale è ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 16 febbraio 2021)scoprirà qualcosa che potrebbe mettere in serio pericolo il suo matrimonio con Vittorio. LeIlrelative alla puntata trasnessa domani 17, rivelano che la donna scoprirà qualcosa sul passato di suo marito e Beatrice di cui non era a conoscenza. Nel frattempo, proprio Beatrice confiderà a Vittorio che il ritorno dila fa soffrire molto. Intanto, Giuseppe sarà sempre più scontroso, in quanto a causa del lavoro come portiere di notte, non riesce a passare del tempo con la moglie. Poco dopo, Armando si ritroverà a scegliere tra Irene e Maria per un ruolo nella rappresentazione di Carnevale. Infine, Federico cercherà di fare colpo su Ludovica, la quale, però, sembrerà essere più interessata a Marcello, il quale è ...

