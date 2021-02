Il Ministero della Salute valuta gli effetti delle varianti sui test rapidi Galli | “Ho il reparto pieno A breve avremo problemi più seri”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 16 febbraio 2021) Ilin una circolare spiega che le nuovedel Covid-19, inglese e brasiliana, “che presentano diverse mutazioni nella proteina spike, non dovrebbero in teoria causareaiantigenici, in quanto questi rilevano la proteina N”. Tuttavia, spiegano dallo stesso dicastero sempre a proposito dell’utilizzo dei tamponi, “è da tenere presente che anche per la proteina N stanno emergendo mutazioni che devono essere attentamente monitorate perre la possibile influenza suiantigenici che la usino come bersaglio”. “Siamo tutti d’accordo che vorremmo tutti riaprire – ha detto a Mattino 5 l’infettivologo dell’Ospedale Sacco di Milano, Massimo– ma io mi ritrovo di ...