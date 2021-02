Il marito torna a casa prima, l’amante si lancia dal balcone e finisce all’ospedale. Il dramma San Valentino (Di martedì 16 febbraio 2021) Il tradimento non va in vacanza neanche il giorno di San Valentino. Ne sa qualcosa un uomo residente nella frazione Sant’Arcangelo di Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno, che è venuto a conoscenza della relazione extraconiugale della moglie in un modo a dir poco bizzarro, tanto da finire su tutti i quotidiani italiani. Come racconta L’OcchiodiSalerno.it, il fatto è accaduto nella tarda serata di domenica 14 febbraio, il giorno degli innamorati, quando la coppia fedifraghi si è data appuntamento per un incontro di passione approfittando dell’assenza del marito della donna. Ma il loro piano è stato interrotto bruscamente. Il marito tradito è infatti rincasato in anticipo insieme al padre, al fratello e alla cognata della moglie. E così, in preda al panico, l’amante è stato costretto a fuggire ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 16 febbraio 2021) Il tradimento non va in vacanza neanche il giorno di San. Ne sa qualcosa un uomo residente nella frazione Sant’Arcangelo di Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno, che è venuto a conoscenza della relazione extraconiugale della moglie in un modo a dir poco bizzarro, tanto da finire su tutti i quotidiani italiani. Come racconta L’OcchiodiSalerno.it, il fatto è accaduto nella tarda serata di domenica 14 febbraio, il giorno degli innamorati, quando la coppia fedifraghi si è data appuntamento per un incontro di passione approfittando dell’assenza deldella donna. Ma il loro piano è stato interrotto bruscamente. Iltradito è infatti rinto in anticipo insieme al padre, al fratello e alla cognata della moglie. E così, in preda al panico,è stato costretto a fuggire ...

