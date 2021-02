Il Lipsia sbaglia e il Liverpool ringrazia | 0 - 2 Reds Decidono Salah e Mané

Teo__Visma : Sabitzer sbaglia un passaggio che lancia Salah in porta. Il gol non è nemmeno arrivato, ma Sabitzer ha già le mani… -

Ultime Notizie dalla rete : Lipsia sbaglia

Perché Sabitzer apparecchia per Salah e prima che l'ex Roma vada a concludere, il capitano delsi ferma mettendosi le mani nei capelli. È il gol che spacca la partita. Chiusa, praticamente, ...Quarti vicini anche per il Liverpool di Klopp, che supera 2 - 0 ilalla Puskas Arena di ... è calcio di rigore (confermato dal Var) e dal dischetto la 'Pulce' non(28'). Il Psg barcolla ...Non vedevamo l'ora di rivedere e riassaporare il gusto che si prova nell'ascoltare quella musichetta, nel godere di prestazioni e giocate di classe, nel gongola ...Due regali. Due cioccolatini scartati da Salah e Mané che chiudono quasi la qualificazione. Finisce 0-2 in Ungheria e la squadra di Klopp ha un piede e mezzo ai quarti di finale di ...