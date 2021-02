Il legame sempre più stretto tra giornali online e sex toys (Di martedì 16 febbraio 2021) La vendita di sex toys dall’inizio della pandemia è cresciuta e questo è un dato di fatto che è stato registrato un po’ ovunque. A confermarlo sono una serie di aziende – prima tra tutte MySecretCase -, che hanno quantificato come la crescita nelle vendite di sex toys sia cresciuta, arrivando a +250% per succhiaclitoridi e vibratori a distanza. Nell’ultimo anno si può notare che alcune realtà editoriali online come Buzz e Vice hanno deciso non solo di vendere spazi pubblicitari a prodotti di questo tipo ma, addirittura, di vendere sex toys giornali. Come siamo arrivati a questo e quali sono gli interessi reciproci che aziende di sex toys e realtà editoriali online soddisfano? LEGGI ANCHE >>> Sesso sicuro lontano dai sex-toys smart: la storia ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 16 febbraio 2021) La vendita di sexdall’inizio della pandemia è cresciuta e questo è un dato di fatto che è stato registrato un po’ ovunque. A confermarlo sono una serie di aziende – prima tra tutte MySecretCase -, che hanno quantificato come la crescita nelle vendite di sexsia cresciuta, arrivando a +250% per succhiaclitoridi e vibratori a distanza. Nell’ultimo anno si può notare che alcune realtà editorialicome Buzz e Vice hanno deciso non solo di vendere spazi pubblicitari a prodotti di questo tipo ma, addirittura, di vendere sex. Come siamo arrivati a questo e quali sono gli interessi reciproci che aziende di sexe realtà editorialisoddisfano? LEGGI ANCHE >>> Sesso sicuro lontano dai sex-smart: la storia ...

