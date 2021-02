Il governo è nuovo i litigi sono vecchi

(Di martedì 16 febbraio 2021) Mario Draghi non ha ancora terminato di scrivere il discorso che leggerà mercoledì e giovedì in Parlamento ma i partiti hanno già cominciato a fare la rumba attorno aldi cui essi stessi fanno parte. Alla faccia della «comunicazione sobria» raccomandata dal presidente del Consiglio, tutti parlano, dichiarano, accusano, criticano, naturalmente soprattutto gli «alleati» e i colleghi di. Il primo cerino acceso gettato sulla benzina è stato quello della improvvisa chiusura degli impianti sciistici decisa dal ministro della Salute Speranza sulla base delle raccomandazioni del Cts (Comitato tecnico-scientifico) per evitare assembramenti sulle piste e nei rifugi.

"Per facilitare la partenza delDraghi e in segno di rispetto verso ilministro della Giustizia, Cartabia, abbiamo deciso con Enrico Costa, di congelare l'emendamento sulla prescrizione". Lo dichiara il leader di ......sensazione che per i suoi capi si trattasse di un "problema politico" e che "si sarebbero sentiti a disagio" se avesse disollevato la questione. Ieri, quando la storia venuta fuori, il...Mario Draghi non ha ancora terminato di scrivere il discorso che leggerà mercoledì e giovedì in Parlamento ma i partiti hanno già cominciato a fare la rumba attorno al governo di cui essi stessi fanno ...Il presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, ha nominato l’ambasciatore Luigi Mattiolo suo consigliere diplomatico e rappresentante personale per i vertici G7 e G20. Mattiolo è attualmente ...