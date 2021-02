Il farmaco di Ascierto e la gaffe del premier Johnson | il video diventa virale

Leggi su anteprima24

(Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Diciamocela tutta. E’ stato il medicinale che ci ha fatto sperare, il primo vero raggio di sole nel periodo più buio della storia recente. Paololo pronunciò la prima volta con la certezza di chi credeva in unche, in una prima fase, avrebbe salvato quante più vite possibile. Nell’immaginario collettivo, il Tocilizumab è stato sintetizzato come ‘ildel dottor’ per evitare pronunce impossibili o suoni improbabili. Ilinglese Boris, infatti, ha steccato, cascando proprio sulla pronuncia del: ilto, il biondo sostenitore dell’immunità di gregge ci ha provato fino alla fine, strappando qualche sorriso che, in ...