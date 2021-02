Il drammatico appello della principessa Latifa | «Ostaggio in una villa-prigione» Ecco il video

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 16 febbraio 2021) La, figlia dell’emiro di Dubai Mohammed bin Rashid Al Maktoum, lancia un nuovosulle condizioni in cui la costringe a stare da anni il suo padre. Unche è arrivato da uncheha girato di nascosto e fatto arrivare al programma “Panorama”tv britannica Bbc. Nellaaccusa di essere «» in un palazzo e d’essere stata in passato anche «drogata». Uninquietante. «Sono. Mi trovo in unae questa casa è stata trasformata in una, tutte le finestre sono chiuse, non le posso aprire. Ci sono cinque agenti di polizia fuori ...