Il congiuntivo è un reato solo se lo sbaglia Di Maio Subito perdonato il doppio svarione del neo ministro dell’Istruzione Bianchi

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 16 febbraio 2021) Premesso che di errori ne facciamo tutti, però da unci si aspetta che non ne faccia o almeno che non ne faccia di così triviali. Sabato 13 febbraio giura il nuovo governo Draghi. C’è l’emergenza pandemia e i ministri nella foto di gruppo se ne stanno ben distanziati. Lo stesso Franceschini,della Cultura, porta una curiosa legatura della mascherina a cuffia ed ha riposto – per l’occasione – i famosi guanti in lattice. Finite le cerimonie scatta la trappola in cui cade il nuovoPatrizio, “uomo della bassa”, che non sa resistere al fascino televisivo e rilascia una breve intervista al programma maratona di Mentana, su La7. “Quando ho capito che sarei diventato? L’ho imparato ieri sera”. Ora ...