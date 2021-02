Il Commissario Ricciardi | la struggente storia del piccolo Tettè conquista il pubblico

Leggi su anteprima24

Napoli – Ancora una vittoria nel prime time per 'Il Commissario Ricciardi', in onda ieri sera Rai1, che ha guadagnato il gradino più alto del podio con 5.636.000 telespettatori e uno share del 23,24%. Risultati con cui la fiction tratta dai romanzi dello scrittore Maurizio De Giovanni ha superato 'Grande Fratello Vip 5', visto su Canale 5 da 3.483.000 telespettatori (20,02% di share). Terzo posto per Italia 1 con 'Transporter 3', seguito da 1.453.000 telespettatori (share del 5,95%). Nel quarto episodio della serie, intitolato "Il giorno dei morti", è iniziato un autunno piovoso, Napoli è sotto una coltre di nuvole e di nebbia. Nella settimana dei Morti viene trovato il cadavere di un bambino. Si chiama Matteo,per tutti, è uno scugnizzo balbuziente con un unico amico, il suo cane. A prima vista, ...