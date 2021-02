Il commissario Ricciardi anticipazioni | un debito con Livia ma nel suo cuore c’è Enrica

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 16 febbraio 2021) Sarà stata le febbre, sarà stata la bellezza di? Non lo sappiamo ma alla fine anche il, uomo tutto d’un pezzo, ha ceduto. Tra lui eè esplosa la passione ma sembra proprio che questo non ha cambiato i sentimenti che l’uomo prova per la tenera, da sempre devota ad Alfredo. Cosa succederà tra di loro? Lo scopriamo con ledella quinta puntata de Ilche ci aspetta il 22 febbraio 2021 su Rai 1. Come avrete visto alla fine per fortuna, ilsi è ripreso dopo il brutto incidente in macchina con la donna che ha ucciso il piccolo Matteo., entrambe in ospedale insieme a Rosa, hanno sperato e pregato per la sua ...