Il Celtic cerca un direttore sportivo e guarda in casa Juve

Ultime Notizie dalla rete : Celtic cerca

Calciomercato.com

Commenta per primo Ilguarda in casa Juve: secondo SportMail , gli scozzesi sarebbero interessati a Matteo Tognozzi - scout bianconero - per il ruolo di nuovo direttore sportivo.Ilpotrebbe essere interessato a Rafa, ma lui non si sente un traghettatore:un progetto più lungo di sei mesi. Ove mai le cose andassero male, De Laurentiis vuole puntare invece su ...Commenta per primo Il Celtic guarda in casa Juve: secondo SportMail, gli scozzesi sarebbero interessati a Matteo Tognozzi – scout bianconero – per il ruolo di nuovo direttore sportivo. FONTE: calciom ...La Roma avrebbe messo gli occhi su Edouard del Celtic e Vlahovic della Fiorentina. Entrambi gli attaccanti sono stati accostati al Milan ...