Il bollettino sul Coronavirus oggi in Italia: i dati della Protezione Civile per il 16 febbraio (Di martedì 16 febbraio 2021) La situazione aggiornata dei contagi di Coronavirus in Italia oggi con il bollettino di oggi del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: articolo in aggiornamento I dati dei contagi regione per regione: in Toscana 444 casi in più rispetto a ieri (425 confermati con tampone molecolare e 19 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I ricoverati sono 851 (6 in più rispetto a ieri), di cui 133 in terapia intensiva (1 in più). oggi si registrano 15 nuovi decessi: 9 uomini e 6 donne con un’età media di 75,8 anni. L’età media dei 444 nuovi positivi odierni è di 43 anni. Per quanto riguarda la distribuzione dei ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) La situazione aggiornata dei contagi diincon ildidel MinisteroSalute e i: articolo in aggiornamento Idei contagi regione per regione: in Toscana 444 casi in più rispetto a ieri (425 confermati con tampone molecolare e 19 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I ricoverati sono 851 (6 in più rispetto a ieri), di cui 133 in terapia intensiva (1 in più).si registrano 15 nuovi decessi: 9 uomini e 6 donne con un’età media di 75,8 anni. L’età media dei 444 nuovi positivi odierni è di 43 anni. Per quanto riguarda la distribuzione dei ...

DPCgov : ??#11febbraio ???? #allertaARANCIONE meteo-idro su parte di Lazio e Calabria ???? #allertaGIALLA in 9 regioni ?? Consult… - clikservernet : Il bollettino sul Coronavirus oggi in Italia: i dati della Protezione Civile per il 16 febbraio - Noovyis : (Il bollettino sul Coronavirus oggi in Italia: i dati della Protezione Civile per il 16 febbraio) Playhitmusic - - Ilcactus1 : @MassimoGalli51 bene io prenderei come esempio paragonando il governo ad una agenzia meteo che facendo il bollettin… - filo_78 : RT @paolacars: Gli «attuali positivi» come a inizio novembre. Le vittime sono sotto quota 300 per la quinta volta nel 2021: le altre 4 volt… -