Il biodigestore tra San Nicola e San Giorgio non si farà | pratica archiviata dalla Regione

(Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“LaCampania ha appena comunicato al Consorzio Asi l’archiviazione dell’istanza per il rilascio del provvedimento di Via per la realizzazione dell’impianto di digestione anaerobica e compostaggio con produzione di biometano nell’agglomerato SanManfredi – San”. Ad annunciarlo è il presidente dell’Asi, Luigi Barone, che prosegue: “Cala il sipario, dunque, sulla proposta Pantar, già Paneco, per la realizzazione delnell’area Asi di SanManfredi. Laha archiviato la richiesta dopo che l’azienda ha fatto trascorrere i 180 giorni di sospensione della procedura senza aver depositato la documentazione integrativa. Essendo i termini perentori l’istanza si intende ritirata e quindi”, ...

