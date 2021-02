I numeri in chiaro | Sestili | «Dati stabili | bisogna abolire la parola lockdown Ma presto la variante inglese sarà dominante» – Il video

(Di martedì 16 febbraio 2021) Altri 336 decessi per Coronavirus da ieri, +10.386 casi e 154 nuovi ingressi in terapia intensiva: questo il bilancio quotidiano stando all’ultimo bollettino della Protezione civile. «Idi oggi sono in linea con quelli che registriamo da settimane», dichiara a Open Giorgio, fisico e fondatore del blog giorgio.it. «I casi positivi una settimana fa erano praticamente gli stessi, ovvero 10.630, e anche il numero di tamponi è simile a quello di martedì scorso, circa 274 mila. In generale si conferma questa situazione dizzazione che va vanti ormai da circa 4 settimane». «Da quattro settimane stiamo registrando unazzazione dei contagi, così anche nel numero dei tamponi, che si aggira più o meno su 1 milione 700-800 mila a settimana, e i contagi sono in media 85 mila ...

romi_andrio : RT @Open_gol: Sestili sulla variante inglese: «Già alcune province sono intorno al 50%- 60%. Nel giro di un mese sarà dominante». I numeri… - LaskaJuventus : RT @Open_gol: Sestili sulla variante inglese: «Già alcune province sono intorno al 50%- 60%. Nel giro di un mese sarà dominante». I numeri… - Open_gol : Sestili sulla variante inglese: «Già alcune province sono intorno al 50%- 60%. Nel giro di un mese sarà dominante».… - PatriziaCaronna : RT @Open_gol: Sestili sulla variante inglese: «già alcune province sono intorno al 50%- 60%. Nel giro di un mese sarà dominante». I numeri… - Open_gol : Sestili sulla variante inglese: «già alcune province sono intorno al 50%- 60%. Nel giro di un mese sarà dominante».… -

Ultime Notizie dalla rete : numeri chiaro

Open

... che resta infatti garanzia di un rendimento eccezionale: idell'egiziano ex Fiorentina e ...a meno di lui ma le difficoltà della difesa del Liverpool in questa stagione sono un segnalesu ...Se c'è circolazione del virus e chiudi con un lockdown, ma non stai vaccinando con grandicome sta accadendo in Italia, dove siamo in ritardo, èche si rischia di promuovere le ...Calciomercato - In casa Juventus si guarda al futuro e in queste ore sono spuntate alcune pesanti indiscrezioni anche su Andrea Pirlo: ecco le ultime news ...Ultime notizie, ultim'ora oggi 16 febbraio: l'Etna torna a eruttare in maniera spettacolare. L'aeroporto di Catania stoppa tutti i voli ...