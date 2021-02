"I morti del ministro dell'Umiliazione, vero comunista": Sgarbi estremo contro Speranza, un massacro (Di martedì 16 febbraio 2021) La febbre del lunedì sera, per uno scatena Vittorio Sgarbi, che mena fendenti un po' da tutte le parti e colpendo sempre lo stesso bersaglio: il governo di Mario Draghi che, no, non lo convince e al quale no, ha già fatto sapere che non accorderà la fiducia al voto in Parlamento. La prima fucilata del critico d'arte piove su Twitter, con un cinguettio tutto rivolto al Quirinale, a Sergio Mattarella. Un messaggio rivolto al Colle per picchiare durissimo contro Walter Ricciardi, "mister lockdown". Già, perché come è arcinoto il consulente di Roberto Speranza sta invocando ad ogni ora e ad ogni latitudine un nuovo lockdown, proposta che ha suscitato un ovvio e giustificato vespaio di polemiche (al quale Ricciardi ha risposto paventando le dimissioni, come se una persona nel suo ruolo non dovesse ricevere critiche). E dunque, eccoci ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) La febbre del lunedì sera, per uno scatena Vittorio, che mena fendenti un po' da tutte le parti e colpendo sempre lo stesso bersaglio: il governo di Mario Draghi che, no, non lo convince e al quale no, ha già fatto sapere che non accorderà la fiducia al voto in Parlamento. La prima fucilata del critico d'arte piove su Twitter, con un cinguettio tutto rivolto al Quirinale, a Sergio Mattarella. Un messaggio rivolto al Colle per picchiare durissimoWalter Ricciardi, "mister lockdown". Già, perché come è arcinoto il consulente di Robertosta invocando ad ogni ora e ad ogni latitudine un nuovo lockdown, proposta che ha suscitato un ovvio e giustificato vespaio di polemiche (al quale Ricciardi ha risposto paventando le dimissioni, come se una persona nel suo ruolo non dovesse ricevere critiche). E dunque, eccoci ...

