I dentisti di Milano | Offriamo i nostri studi per le vaccinazioni

Ultime Notizie dalla rete : dentisti Milano

IL GIORNO

... 60 anni, è conosciuto acome 'il dentista dei Vip': molti i personaggi dello spettacolo che ...anche dei medici di base." Come le è nata l'idea di lanciare questa proposta? "Purtroppo i...Fabio De Pascalis, presidente Associazione nazionaleItaliani Bari e Bat, in occasione del ... Luca Viganò , chirurgo orale, implantologo, docente presso l'Università di, noto come ...Il dentista dei vip: "Io e molti altri colleghi della Lombardia abbiamo deciso di mettere a disposizione i nostri locali a titolo del tutto gratuito" ...ROVIGO - I bambini che entrano in classe sono obbligati ad indossare la mascherina, senza se e senza ma. L’ordinanza - emessa nei giorni scorsi dal Tribunale civile di Padova - toglie di mezzo tutti i ...