I camionisti possono attraversare il Tirolo solo con il test Covid negativo (Di martedì 16 febbraio 2021) BOLOGNA – “Gli autisti che vogliono raggiungere la Germania tramite il Tirolo devono munirsi di un test Covid negativo in lingua inglese o tedesca“. Lo segnala la Camera di commercio di Bolzano, ripresa da Unioncamere Emilia-Romagna, dopo che il Tirolo è stato classificato dalle autorità tedesche come “zona ad altissimo rischio Covid”. Servirà quindi un test Covid rapido antigenico con tampone negativo, non più vecchio di 48 ore al momento dell’ingresso in Germania. Inoltre, ogni autista dovrà registrarsi online prima di entrare nel paese. Leggi su dire (Di martedì 16 febbraio 2021) BOLOGNA – “Gli autisti che vogliono raggiungere la Germania tramite il Tirolo devono munirsi di un test Covid negativo in lingua inglese o tedesca“. Lo segnala la Camera di commercio di Bolzano, ripresa da Unioncamere Emilia-Romagna, dopo che il Tirolo è stato classificato dalle autorità tedesche come “zona ad altissimo rischio Covid”. Servirà quindi un test Covid rapido antigenico con tampone negativo, non più vecchio di 48 ore al momento dell’ingresso in Germania. Inoltre, ogni autista dovrà registrarsi online prima di entrare nel paese.

