I cambiamenti climatici dietro la nascita del Covid (Di martedì 16 febbraio 2021) Le recenti indagini sull'origine del Sars-Cov-2 di un gruppo di esperti dell'Oms a Wuhan si sono concluse con un verdetto ancora non definitivo. Che il virus provenga da un laboratorio sarebbe, secondo l'Oms, "altamente improbabile". Che sia di origine animale sarebbe invece certo, anche se non è chiaro quali specie sarebbero coinvolte e in quale catena di trasmissione. Indiziati sono pipistrelli e pangolini ma anche altri animali suscettibili al virus come visoni e gatti, i quali potrebbero aver avuto un ruolo come intermediari. In questa ricerca della migliore spiegazione sulle origini del virus, che vede confrontarsi due ipotesi alternative, quella del laboratorio e quella "naturale", è quest'ultima a guadagnare in plausibilità grazie a un nuovo studio pubblicato su Science of the Total Environment. Ricercatori dell'università di Cambridge e delle Hawaii hanno esaminato come sono ...

