Horner | Max ha una clausola per liberarsi Mercedes lo ha in cima alla lista

...nel contratto di. Non andrò a dettagliare di cosa si tratta, non è comunque legato in alcun modo alla power unit, è solo solo un rendimento rilevato in una certa fase' , spiega Christian...Chrisnon ha dubbi.Verstappen continua a rimanere nei radar delle Mercedes visto che la scuderia della Stella ha Lewis Hamilton e Valtteri Bottas con il contratto in scadenza a fine 2021. Questo ...Per respingere le "sirene" Mercedes in caso di ritiro di Hamilton a fine anno, Red Bull deve garantire un progetto da titolo a Max ...Max Verstappen sulla carta è legato alla Red Bull fino al 2023. Ma nel suo contratto c'è una clausola che potrebbe cambiare le sue sorti. Lo ha confermato il suo team principal, Chris Horner ...