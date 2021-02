Hockey pista, Coppa Italia 2021: il torneo cambia format, si passa dalla Final Eight alla Final Four (Di martedì 16 febbraio 2021) La Coppa Italia 2021 di Hockey pista cambia format. dalla classica Final Eight, che aveva caratterizzato praticamente da sempre la competizione, si passerà quest’anno – per motivi di sicurezza logica e sanitaria – alla Final Four, cosi come reso noto dalla FISR su sul suo sito ufficiale. Nel fine settimana del 24 e 25 aprile prossimi verrà quindi assegnato il primo trofeo della stagione, in una sede ancora da scegliere e rendere nota, partendo dalle semiFinali per poi arrivare a vedere quali squadre saranno di scena nella ... Leggi su oasport (Di martedì 16 febbraio 2021) Ladiclassica, che aveva caratterizzato praticamente da sempre la competizione, si passerà quest’anno – per motivi di sicurezza logica e sanitaria –, cosi come reso notoFISR su sul suo sito ufficiale. Nel fine settimana del 24 e 25 aprile prossimi verrà quindi assegnato il primo trofeo della stagione, in una sede ancora da scegliere e rendere nota, partendo dalle semii per poi arrivare a vedere quali squadre saranno di scena nella ...

Ultime Notizie dalla rete : Hockey pista La Pro Vercelli Trino sconfitta a Scandiano

Domenica 14 febbraio le ragazze allenate da Alessandro Bacherotti hanno perso 3 - 0 nella prima trasferta stagionale, sulla pista del Roller Hockey Scandiano. Le padrone di casa hanno ipotecato la ...

Disco rosso per Engas e Amatori

L'Hockey Vercelli tornerà in pista mercoledì 17 febbraio nel ritorno dei quarti di finale della Coppa Italia di categoria in casa dell'Amatori Wasken Lodi, battuto all'andata a Vercelli per 5 - 1. L'...

Ipinazar al Forte dei Marmi

E’ certo il ritorno in Italia di Giulio Cocco dopo alcuni anni trascorsi al Porto. Su di lui si è proiettato il Trissino con un ingaggio notevole. L’Amatori Lodi perderà una pedina molto importante: F ...

