Hedi Slimane | il direttore creativo che ha cambiato la moda

(Di martedì 16 febbraio 2021), ildi Celine ORIGINEnasce a Parigi nel 1968, da mamma italiana e papà tunisino. A 11 anni si appassiona di fotografia e impara a stampare in camera oscura. A 16 anni inizia a creare da solo i suoi vestiti. Studia Storia dell’Arte all’École du Louvre e oscilla tra il desiderio di diventare giornalista o stilista. Nel 1992 incontra Jean-Jacques Picart, il consulente di Christian Lacroix, e lo assiste per il progetto Tela Monogram di Louis Vuitton. YVES SAINT LAURENT HOMME Negli anni 90 diventa assistente del reparto marketing di Yves Saint Laurent e, nel 1996, grazie all’intercessione di Pierre Bergé, viene nominatodelle collezioni di Yves Saint Laurent Homme. Per l’autunno-inverno 2000 manda in passerella la ...