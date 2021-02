(Di martedì 16 febbraio 2021) Ladi mercato riguarda Marek. L’ex capitano del Napoli sarebbe pronto are ain. Una storia d’amore durata 14 anni, quella di Marekcon la maglia del Napoli. Un rapporto lungo, intenso, che ha visto lo slovacco arrivare all’ombra del Vesuvio dalla piccola Brescia, per poi esplodere e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

serieAnews_com : ???? Hamsik torna a giocare in Europa, la clamorosa indiscrezione -

Ultime Notizie dalla rete : Hamsik torna

SerieANews

A volte il casosui suoi passi ed Insigne trova la 100esima rete proprio contro la Juventus ...aggiornata La classifica dei migliori bomber del Napoli Giocatore Gol Dries Mertens 130 Marek...Bologna - Benevento, venerdì 12 febbraio, ore 20:45 Dopo la vittoria di Parma, il Bolognaa giocare al Dall'Ara contro il Benevento . Le due squadre sono a pari punti a quota 23, con ...e. ...La soddisfazione di battere la Juventus, Insigne a quota 100, un nuovo giocatore ritrovato come Rrhamani, l'atmosfera serena prima del ritorno dell'Europa League con la trasferta a Granada ...La crisi del Napoli non comincia con le cinque sconfitte nelle ultime dieci giornate di campionato, dal ko in Supercoppa e dall’eliminazione in Coppa Italia. Parte da lontano, dalla ...