“Hai fatto fessi tutti quanti”. Rosalinda Cannavò, siluro al veleno fuori dal GF Vip (Di martedì 16 febbraio 2021) Non c’è proprio pace per Rosalinda Cannavò. La concorrente del ‘Grande Fratello Vip’ sperava di potersi godere appieno questa sua conoscenza approfondita con Andrea Zenga, culminata con un bel bacio scambiato dopo la diretta. Ma l’atteggiamento assunto da Dayane Mello l’ha fatta rattristare moltissimo, infatti la sudamericana è stata molto fredda nei suoi confronti e l’ha anche attaccata duramente, dopo che Rosalinda ha deciso di nominare Giulia Salemi durante le nomination. Stefania Orlando, intervenuta sulla questione, ritiene che dietro questo comportamento della Mello ci sia una grande gelosia, visto che avrebbe voluto fidanzarsi con il figlio di Walter Zenga. Samantha De Grenet è invece un po’ più cauta su questa considerazione, ma restano molti dubbi. L’attrice è stata anche attaccata dall’ex gieffino Salvo Veneziano e qualche ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 16 febbraio 2021) Non c’è proprio pace per. La concorrente del ‘Grande Fratello Vip’ sperava di potersi godere appieno questa sua conoscenza approfondita con Andrea Zenga, culminata con un bel bacio scambiato dopo la diretta. Ma l’atteggiamento assunto da Dayane Mello l’ha fatta rattristare moltissimo, infatti la sudamericana è stata molto fredda nei suoi confronti e l’ha anche attaccata duramente, dopo cheha deciso di nominare Giulia Salemi durante le nomination. Stefania Orlando, intervenuta sulla questione, ritiene che dietro questo comportamento della Mello ci sia una grande gelosia, visto che avrebbe voluto fidanzarsi con il figlio di Walter Zenga. Samantha De Grenet è invece un po’ più cauta su questa considerazione, ma restano molti dubbi. L’attrice è stata anche attaccata dall’ex gieffino Salvo Veneziano e qualche ...

borghi_claudio : @cavalierepadano 'Perchè non hai fatto pokerhhh' 'Eh ma avevo in mano il tris' 'Dovevi fare il pokerhhh' 'MA NON AV… - itsaboutlou : per Tommaso: nessuna domanda. Volevo solo dirti che sono tanto fiera di te e di quello che, anche inconsapevolmen… - lauuu49525007 : @GrandeFratello per Rosalinda hai detto che Andrea zenga ti sta facendo sentire donna, non pensi di sminuire un po’… - Vita77178000 : Mado’ che palle sta #Rosalinda! Hai fatto le tue scelte, goditele e non rompere con le tue lagne! #gfvip - b_baolo : RT @borghi_claudio: @cavalierepadano 'Perchè non hai fatto pokerhhh' 'Eh ma avevo in mano il tris' 'Dovevi fare il pokerhhh' 'MA NON AVEVO… -