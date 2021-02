'Guerra' per i Giganti', 24 ore per decidere sulla riapertura del museo di Cabras (Di martedì 16 febbraio 2021) AGI - Si saprà solo mercoledì se il museo 'Giovanni Marongiu' di Cabras (Oristano) potrà riaprire i battenti, dopo essere stato chiuso dal sindaco Andrea Abis, per ragioni di ordine pubblico. La chiusura, avvenuta mercoledì della scorsa settimana, aveva impedito l'accesso alla responsabile della Sovrintendenza Archeologia Maura Picciau, decisa ad avviare il trasferimento a Cagliari di due statue dei Giganti di Mont'e Prama e di alcuni reperti, perché potessero essere sottoposti a restauro. Un trasferimento osteggiato dal Comune. "Stiamo valutando tutti gli strumenti legali a nostra disposizione, tra i quali c'è anche l'ordinanza di chiusura", ha dichiarato il sindaco, che ha ancora 24 ore di tempo per confermare o no il provvedimento di chiusura, in scadenza domani 17 febbraio. Abis martedì mattina ha avuto nuove interlocuzioni col ... Leggi su agi (Di martedì 16 febbraio 2021) AGI - Si saprà solo mercoledì se il'Giovanni Marongiu' di(Oristano) potrà riaprire i battenti, dopo essere stato chiuso dal sindaco Andrea Abis, per ragioni di ordine pubblico. La chiusura, avvenuta mercoledì della scorsa settimana, aveva impedito l'accesso alla responsabile della Sovrintendenza Archeologia Maura Picciau, decisa ad avviare il trasferimento a Cagliari di due statue deidi Mont'e Prama e di alcuni reperti, perché potessero essere sottoposti a restauro. Un trasferimento osteggiato dal Comune. "Stiamo valutando tutti gli strumenti legali a nostra disposizione, tra i quali c'è anche l'ordinanza di chiusura", ha dichiarato il sindaco, che ha ancora 24 ore di tempo per confermare o no il provvedimento di chiusura, in scadenza domani 17 febbraio. Abis martedì mattina ha avuto nuove interlocuzioni col ...

