Guenda Goria e Francesco Baccini, il commento social dopo la lite in tv: «Il confronto era stato stabilito e accettato»

Guenda Goria risponde a Francesco Baccini dopo lo scontro a "Live Non è La D'Urso". Francesco Baccini, dopo la sua incursione al Grande Fratello Vip dove ha smentito il racconto di Maria Teresa Ruta su una loro presunta relazione, è stato invitato da Barbara D'Urso per un incontro con la figlia Guenda Goria, impegnata a difendere la mamma. Il faccia a faccia non ha avuto gli esiti sperati e Guenda ha deciso di dire la sua dal social: "Il confronto era stato stabilito e accettato dall'uomo in questione".

