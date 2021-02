Guenda Goria curiosità | in cosa è laureata e che lavoro fa l’ex del Gf Vip

(Di martedì 16 febbraio 2021)– Solonotizie24nel corso dei mesi è stata una delle protagoniste più discusse della casa del Grande Fratello Vip, entrata nel reality show al fianco della madre Maria Teresa Ruta. La giovane artista ha mostrato di avere un talento poliedrico e non solo… Lanegli anni ha donato il tempo da dedicare agli studi universitari laureandosi. Nel corso degli anni abbiamo conosciutocome la figlia di Maria Teresa Ruta e il giornalista Amedeo. La giovane donna già da diverso tempo ha cominciato a muovere i suoi passi nel mondo dello spettacolo, seguendo in parte anche le orme della madre, vedendo il suo momento clou durante la partecipazione all’Isola dei Famosi. A oggi, laè impegnata ...

Ultime Notizie dalla rete : Guenda Goria

Corriere dello Sport

risponde a Francesco Baccini dopo lo scontro a "Live Non è La D'Urso". Francesco Baccini, dopo la sua incursione al Grande Fratello Vip dove ha smentito il racconto di Maria Teresa Ruta ...dopo il Grande Fratello Vip, Samantha De Grenet sbotta: 'Ha avuto una reazione stonata' Ieri sera Maria Teresa Ruta è tornata nella casa del GF Vip per confrontarsi con Stefania Orlando e ...GF Vip: ora che è fuori dalla casa, Maria Teresa Ruta dovrà fare i conti con il peso delle dichiarazioni fatte durante il reality ...Guenda Goria risponde a Francesco Baccini dopo lo scontro a “Live Non è La D’Urso”. Francesco Baccini, dopo la sua incursione al Grande ...