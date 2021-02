Gruppo Sì Dad Salerno: 4200 adesioni e lettera al presidente Draghi (Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Non si ferma e non ha intenzione di arrendersi il Gruppo Facebook “Genitori Salerno SÌ DAD” che continua a crescere ed è giunto ad oltre 4.200 adesioni, in poco meno di due mesi. Dopo aver scritto al Ministro dell’Istruzione oggi gli Amministratori hanno rilanciato ed ampliato la platea degli appelli scrivendo anche è direttamente al presidente del Consiglio dei Ministri Prof. Mario Draghi, e per opportuna conoscenza ai componenti della Conferenza Unificata e al Ministro dell’Istruzione. Nella lettera una richiesta di riattivazione della didattica a distanza nelle Scuole di ogni ordine e grado, in ragione dei plurimi allarmi lanciati dall’Istituto Superiore di Sanità, dal CTS, dal Prof. Walter Ricciardi, consulente del Ministro della Salute per ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Non si ferma e non ha intenzione di arrendersi ilFacebook “GenitoriSÌ DAD” che continua a crescere ed è giunto ad oltre 4.200, in poco meno di due mesi. Dopo aver scritto al Ministro dell’Istruzione oggi gli Amministratori hanno rilanciato ed ampliato la platea degli appelli scrivendo anche è direttamente aldel Consiglio dei Ministri Prof. Mario, e per opportuna conoscenza ai componenti della Conferenza Unificata e al Ministro dell’Istruzione. Nellauna richiesta di riattivazione della didattica a distanza nelle Scuole di ogni ordine e grado, in ragione dei plurimi allarmi lanciati dall’Istituto Superiore di Sanità, dal CTS, dal Prof. Walter Ricciardi, consulente del Ministro della Salute per ...

