Greta Thunberg | annunciato il documentario prodotto da BBC

Le idee vengono punite con il carcere in India. È quel che è successo a Disha Ravi, 22 anni, tra i fondatori del gruppo indiano di Fridays for Future, nota nel suo paese come la Greta Thunberg indiana. L'accusa contro di lei è quella di sedizione. La Polizia della capitale Delhi l'ha infatti incriminata con l'accusa di aver avuto un ruolo chiave nella formulazione del toolkit, un manuale considerato "sovversivo" di supporto alle proteste degli agricoltori indiani. La giovane, che ha appena 22 anni e lavora in un ristorante vegano, è accusata di aver redatto un manuale considerato "sovversivo" di supporto. Greta Thunberg: A Year To Change The World è il nuovo documentario sulla giovane attivista svedese prodotto dalla BBC che andrà in onda entro la fine anno.