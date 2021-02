Gravina: «Sono assolutamente contrario alla Superlega. Occorre salvaguardare la territorialità del calcio» (Di martedì 16 febbraio 2021) La Gazzetta dello Sport intervista il presidente della Figc, Gabriele Gravina. Si esprime sulla Superlega, dichiarandosi assolutamente contrario. «Sono assolutamente contrario. Il radicamento e la territorialità del nostro mondo devono essere salvaguardati». E sulla Super Champions: «La Super Champions deve essere un fattore di sviluppo per tutti e allontana definitivamente lo spettro della Superlega. La Uefa non ha alcuna intenzione di mortificare le competizioni nazionali, si troverà una soluzione per la crescita del calcio italiano ed europeo». Gravina punta su una riforma del campionato dal punto di vista qualitativo, non quantitativo. «Che riguardi tutto il sistema. Bisogna ritracciare il profilo ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 16 febbraio 2021) La Gazzetta dello Sport intervista il presidente della Figc, Gabriele. Si esprime sulla, dichiarandosi. «. Il radicamento e ladel nostro mondo devono essere salvaguardati». E sulla Super Champions: «La Super Champions deve essere un fattore di sviluppo per tutti e allontana definitivamente lo spettro della. La Uefa non ha alcuna intenzione di mortificare le competizioni nazionali, si troverà una soluzione per la crescita delitaliano ed europeo».punta su una riforma del campionato dal punto di vista qualitativo, non quantitativo. «Che riguardi tutto il sistema. Bisogna ritracciare il profilo ...

