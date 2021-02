Grande Fratello Vip | Samantha De Grenet a rischio squalifica | l’infelice frase dopo l’ultima puntata

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 16 febbraio 2021) La quinta edizione delVip verrà sicuramente ricordata per l’altissimo numero di concorrentiti a causa dell’utilizzo di parole offensive, pronunciate generando forti polemiche fra gli spettatori.le eliminazioni di Fausto Leali per alcune frasi razziste, di Denis Dosio per una bestemmia come per Stefano Bettarini, di Filippo Nardi per le sprezzanti parole nei confronti di Maria Teresa Ruta e di Alda D’Eusanio per le parole spese su Laura Pausini, ora c’è una nuova concorrente che potrebbe uscire dalla Casa. A tentennare in questi momenti è una delle ultime new entry del reality,De. GF Vip,e non è la prima volta Nelle ultime ore una ...