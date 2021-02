Grande Fratello Vip | Rosalinda Cannavò dopo l’addio al fidanzato | scoppia la passione notturna con Andrea Zenga

(Di martedì 16 febbraio 2021) AlVipè stata invitata dalGiuliano a non parlare più di lui attraverso una diffida da parte dei suoi avvocati. A infastidire ildiil suo avvicinamento con, diventato ancor più “concreto” nella notte post diretta.CANNAVO’ ELA DIFFIDA La diffida da parte delsuha avuto i suoi effetti e infatti durante la notte si è lasciata andare col collega gieffinoa baci e abbracci. E’ stato lui a raggiungerla in camera da ...

trash_italiano : Giuliano Condorelli, compagno di Rosalinda, diffida lei, il #GFVIP e tutti i concorrenti - sonolucadini : Siamo messi davvero male se ci beviamo la favola secondo cui a zavorrare Casalino sono stati l'orientamento sessual… - fanpage : È un momento d'oro per le fiction di Rai Uno, grande successo per il #CommissarioRicciardi - MaryPayne9444 : RT @zelindafan: Una delle certezze di queso grande fratello: Crocc che difende a spada tratta Rosalinda sempre e comunque. #tzvip - talkingtrassh : io comunque tutto mi sarei immaginata tranne che finivo il grande fratello amando questi tre ???? #gfvip #prelemi… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

Rita Dalla Chiesa ha speso parole al vetriolo nei confronti di Antonella Elia , in particolare sul suo ruolo di opinionista nella squadra delVip di Alfonso Signorini. La storica conduttrice di Forum, che in passato ha avuto modo di lavorare al fianco della Elia, ha raccontato di non riconoscerla più. Non si spiega il motivo ...Romolo guarisce e induce ila ragionare, ma quando Remo tenta di salvare Satnei è troppo ...uno scontro che vedrà sopravvivere solo uno dei due per essere incoronato Re e dare inizio al...Arne Sorenson, 62 anni, presidente e CEO di Marriott, la più grande catena alberghiera del mondo, è morto lunedì. L'azienda ha comunicato che nel 2019 a Sorenson era ...Tra l'altro è intervenuta anche Alessia Marcuzzi che ha chiesto: “Ma posso sapere perché ce l’hanno con questa ragazza? Infatti è rimasta sorpresa di essere stata nominata da tutti i concorrenti del r ...