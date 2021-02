Grande Fratello Vip | è crisi tra le Rosmello Rosalinda Cannavò su Dayane | “Ho un’amica o una nemica?”

(Di martedì 16 febbraio 2021) L’amore, o se troppo azzardato parlare in questi termini, la cotta tra Andrea Zenga erischia di sancire la fine delle? Ovvero del sodalizio traMello? Da quandoha iniziato ad avvicinarsi a Zenga, come hanno anche mostrato le immagini mandate in onda ieri sera da Signorini nel corso dell’ultima puntata delVip,Mello ha iniziato ad allontanarsi stizzita, quasi come se nutrisse una sorta di fastidio. A insinuare il dubbio cheMello si sia allontanata per un motivo preciso che va ben oltre Zenga, è Stefania Orlando.Mello e: ...

trash_italiano : Giuliano Condorelli, compagno di Rosalinda, diffida lei, il #GFVIP e tutti i concorrenti - fattoquotidiano : Rocco Casalino a Propaganda Live: “Ubriaco di libertà. Ora disoccupato ma con Conte non è finita”. Poi la ‘croce’ d… - steppins23 : Ultimo avvistamento sopra la piscina del grande fratello #tzvip #gfvip - robertachellini : RT @karmapolice94_: Più passa il tempo più penso che sarei la concorrente perfetta del Grande Fratello perché dopo mezzora farei discussion… - MariaPiaRagosa : RT @AugustoMinzolin: A pag.139 del libro di Roccobello Casalino leggo che l’11 settembre del 2001,un anno dopo la presenza al Grande Fratel… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

Tra le protagoniste dell'ultima puntata delVip ci sono state Maria Teresa Ruta e Rosalinda Cannavò. L'eliminazione della prima - lo scorso venerdì - ha colto tutti di sorpresa sia all'interno che all'esterno della casa. In ...Da sempre ilVip è al centro delle polemiche per battute fuori posto, battutacce o peggio. Ne sanno qualcosa i numerosi concorrenti che in questa e in altre edizioni hanno pagato una parola o due ...Alessia Marcuzzi a difesa di Giulia Salemi . L'influencer infatti è finita in nomination nella casa del Grande Fratello Vip 5 contro ...È uno dei volti storici del Grande Fratello in Italia, tra le concorrenti più amate di sempre: tutto su Floriana Secondi ...