‘Grande Fratello Vip 5’ | l’opinione di Chia sulla quarantesima puntata

Leggi su isaechia

(Di martedì 16 febbraio 2021) Ma a voi piace il clima che si è creato attorno a questa quinta (ed infinita) edizione del GrandeVip? A prescindere da chi vi sta simpatico e chi meno, parlo in generale. Non importa che siate dei fan Zorzando, dei nostalgici Gregorelli, dei delusi Rosmello, dei sognatori Prelemi o degli spiriti liberi che tifano i singoli, mi rivolgo proprio a tutti. Vi piace questo clima in cui – quando state per esprimere sui social il vostro parere su di un qualsiasi avvenimento nella Casa – qualunque cosa direte (pure la più tranquilla ed innocua) già sapete di dover mettere in conto che chi la pensa diversamente vi azzannerà alla giugulare e vi riserverà i peggio insulti perché “ma tu non vedi il Live!1!!!1!! Cosa ne sssai???” e/o “ecccerto, parli proprio tu che sei fan di quell’altro, che coraggio!!1!1!” e così via? No, perché non so voi, ma trovo TUTTO TROPPO ...