Grande Fratello Vip 5, Dayane Mello contro Rosalinda Cannavò: "Sei imprevedibile" (Di martedì 16 febbraio 2021) Dopo la diretta del Grande Fratello Vip 5 Dayane Mello si è scagliata contro Rosalinda Cannavò accusandola di essere imprevedibile dopo che la sua amica ha nominato Giulia Salemi. Fine dell'amicizia tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò? Ieri sera dopo la diretta del Grande Fratello Vip 5 la modella brasiliana si è scagliata contro la Cannavò per aver nominato Giulia Salemi. A tredici giorni dalla fine del Grande Fratello Vip 5 una delle amicizie più solide del reality rischia di distruggersi. Rosalinda Cannavò e Dayane ... Leggi su movieplayer (Di martedì 16 febbraio 2021) Dopo la diretta delVip 5si è scagliataaccusandola di esseredopo che la sua amica ha nominato Giulia Salemi. Fine dell'amicizia tra? Ieri sera dopo la diretta delVip 5 la modella brasiliana si è scagliatalaper aver nominato Giulia Salemi. A tredici giorni dalla fine delVip 5 una delle amicizie più solide del reality rischia di distruggersi....

trash_italiano : Giuliano Condorelli, compagno di Rosalinda, diffida lei, il #GFVIP e tutti i concorrenti - sonolucadini : Siamo messi davvero male se ci beviamo la favola secondo cui a zavorrare Casalino sono stati l'orientamento sessual… - fanpage : È un momento d'oro per le fiction di Rai Uno, grande successo per il #CommissarioRicciardi - LunaticaRoma : RT @ziaaLai: Tommaso: “Avete sentito Francesco? DEVE VINCERE IL GRANDE FRATELLO. Cioè è il mio Ultras” EBBENE SÌ ?? #TZVIP - decra_gharib : RT @imleonol_: “Ma parlami un po’ di te , sei più piccolo di me ?! “ Adua ha scambiato il Grande Fratello per una discoteca qualsiasi dov… -