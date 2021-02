Graduatorie terza fascia ATA | quanti punti al titolo di studio sprovvisto di voto e di giudizio

(Di martedì 16 febbraio 2021)personale ATA: come valutare ildidie giudizi. La casistica dei diplomi che le segreterie scolastiche si troveranno a dover valutare, per i primi inserimenti, è varia. Ma si parte da un principio ben espresso nel decreto, a seconda che sia espresso o meno ilcomplessivo. L'articolo .

La normativa non prevede limitazioni al numero di domande per l'inserimento nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA o per il loro aggiornamento. Infatti, l'importante è che l'aspirante supplente sia in possesso dei titoli validi per l'accesso alle graduatorie del ...24 CFU non hanno nulla a che vedere con la scuola dell'Infanzia e Primaria Laurea + 24 CFU è un binomio possibile tra i requisiti di accesso alla 2 fascia GPS o terza fascia delle graduatorie di ...