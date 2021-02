Governo: Senato, voto fiducia domani dalle 22 (Di martedì 16 febbraio 2021) Avrà inizio intorno alle 22 nell'Aula del Senato la votazione sulla fiducia al Governo Draghi. Lo hanno deciso i capigruppo di Palazzo Madama. Come noto, alle 10 Draghi terrà le sue dichiarazioni ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 16 febbraio 2021) Avrà inizio intorno alle 22 nell'Aula della votazione sullaalDraghi. Lo hanno deciso i capigruppo di Palazzo Madama. Come noto, alle 10 Draghi terrà le sue dichiarazioni ...

Adnkronos : #GovernoDraghi, al Senato nasce intergruppo M5S-Pd-Leu - TgLa7 : #Governo: domani in #Senato voto di fiducia dalle 22 - StefanoFassina : Si al Governo #Draghi non è cambiale in bianco. @Mov5Stelle @pdnetwork e @liberi_uguali sono ancora maggioranza di… - machedavero : @TNannicini un commento su questo? - susy43279731 : Governo, Draghi domani alle 10 in Senato, voto di fiducia dalle 22. Nasce l'intergruppo parlamentare M5S-Pd-Leu -