Governo, scoppia la guerra per accaparrarsi i posti di sottosegretari: tutti i nomi che circolano (Di martedì 16 febbraio 2021) Governo, atto secondo: è scoppiata la guerra dei sottosegretari tra toto-nomi e paletti all’esecutivo. I rumors impazzano, ma le carte potrebbero non venire scoperte prima di venerdì. A quanto apprende l’Adnkronos ci sarebbero almeno quattro aspetti da tenere presenti nei criteri di scelta, dei “parametri” in un certo senso compensativi rispetto alla scelta dei ministri: più donne. Più Sud. Redistribuzione delle poltrone secondo i nuovi equilibri tra i partiti, con le new entries di Lega e FI. E nessun declassamento degli ex ministri del Governo Conte. Tutto questo sempre se alla fine non spunteranno dei tecnici anche per i posti di sottoGoverno. E con una certezza a fare da comune denominatore in questa guerra alla ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 16 febbraio 2021), atto secondo: èta ladeitra toto-e paletti all’esecutivo. I rumors impazzano, ma le carte potrebbero non venire scoperte prima di venerdì. A quanto apprende l’Adnkronos ci sarebbero almeno quattro aspetti da tenere presenti nei criteri di scelta, dei “parametri” in un certo senso compensativi rispetto alla scelta dei ministri: più donne. Più Sud. Redistribuzione delle poltrone secondo i nuovi equilibri tra i partiti, con le new entries di Lega e FI. E nessun declassamento degli ex ministri delConte. Tutto questo sempre se alla fine non spunteranno dei tecnici anche per idi sotto. E con una certezza a fare da comune denatore in questaalla ...

LucaGalizia : @SpaceCowboy21 Eh ma se non sta attento a queste cose il suo governo scoppia nel giro di qualche mese - cristalaltea : RT @patrikscaria62: @cristalaltea Oltre al danno la beffa, sulle piste da sci scoppia la rivolta delle Regioni NON SOTTOMETTETEVI A QUESTO… - patrikscaria62 : @a_meluzzi Oltre al danno la beffa, sulle piste da sci scoppia la rivolta delle Regioni NON SOTTOMETTETEVI A QUEST… - patrikscaria62 : @AnnaMariaCastel Oltre al danno la beffa, sulle piste da sci scoppia la rivolta delle Regioni NON SOTTOMETTETEVI A… - patrikscaria62 : @cristalaltea Oltre al danno la beffa, sulle piste da sci scoppia la rivolta delle Regioni NON SOTTOMETTETEVI A QU… -