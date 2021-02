riotta : Come detto qui comunicare è agire e agire è comunicare nel XXI secolo. Il governo Draghi deve prenderne atto subito… - TV7Benevento : Governo: Prodi, 'quanto dura Draghi? Lo decide lui'... - TV7Benevento : Governo: Prodi, 'Salvini? continuerà a picconare ma suo piccone ora meno tagliente'... - D4Sn0w : Il governo Prodi. #cartabianca - eppociappo : #cartabianca Prodi, nel suo modo molto pacato, ha esposto bene il quadro generale del governo Draghi, delle diffico… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Prodi

La Repubblica

...del Mattarellum a seguito del referendum e di Tangentopoli alla prima stagione dei governied ...questo forse è giusto approfondire l'analisi storica di Ranieri nel momento dell'avvio del...... avvocato tributarista e per quarant'anni docente universitario, già deputato e sottosegretario alle finanze nel primo, spentosi nella sua casa di Genova - la città dove lui, nato a ...Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "La Lega? Schierarsi con il no sarebbe stato un problema per la Lega. Al suo interno ci sono opinioni diverse che ora escono e abbiamo una dialettica normale. Io credo che ...Dice Salvini: «Non farò lo sfasciacarrozze del governo». E: «La Lega non sarà come Rifondazione comunista con Romano Prodi». Ma a qualcuno i toni sembrano già troppo alti ...