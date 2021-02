**Governo: Prodi, 'Draghi? Non mi ha sorpreso, scelta più etica che politica'** (Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "Per me è stato ovvio che lui accettasse perchè la passione politica l'ha sempre avuta, la situazione è drammatica, è un cittadino serio. La cosa non mi ha sorpreso e direi che è un'accettazione che ha più un carattere etico che politico". Lo dice Romano Prodi a Cartabianca su Mario Draghi. Una scelta sulla quale Draghi "non aveva e non ha alcuna convenienza. Io gli auguro successo ma non che lui avesse bisogno di completare il suo curriculum con la presidenza del Consiglio in Italia. C'è un emergenza e lui ha detto 'io ci sto'". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "Per me è stato ovvio che lui accettasse perchè la passionel'ha sempre avuta, la situazione è drammatica, è un cittadino serio. La cosa non mi hae direi che è un'accettazione che ha più un carattere etico che politico". Lo dice Romanoa Cartabianca su Mario. Unasulla quale"non aveva e non ha alcuna convenienza. Io gli auguro successo ma non che lui avesse bisogno di completare il suo curriculum con la presidenza del Consiglio in Italia. C'è un emergenza e lui ha detto 'io ci sto'".

riotta : Come detto qui comunicare è agire e agire è comunicare nel XXI secolo. Il governo Draghi deve prenderne atto subito… - marco_merighi : RT @Cartabiancarai3: #Prodi: 'Il precedente governo è stato abbattuto e non c’era più niente da fare. Era accaduto anche a me'. #cartabian… - TV7Benevento : **Governo: Prodi, 'Draghi? Non mi ha sorpreso, scelta più etica che politica'**... - Cartabiancarai3 : #Prodi: 'Il precedente governo è stato abbattuto e non c’era più niente da fare. Era accaduto anche a me'.… - massimopac1 : Vedere #Prodi è sempre uno shock, mi sento vecchio anche se quando lui era al governo l'ultima volta avevo un anno. #cartabianca -