Governo | Pesco M5s | ‘Situazione è diversa da quando si è votato su Rousseau’ Dessì M5s | ‘Fiducia? Deciderò domani se astenermi’

(Di martedì 16 febbraio 2021) “se astenermi o votare contro. Non è una votazione che farò a cuor leggero, però ritengo di fare un voto in coerenza con la storia politica del Movimento 5 stelle”. Risponde così il senatore del Movimento 5 stelle, Emanuele, interrogato sul voto di fiducia dialDraghi a Palazzo Madama. Ad alcuni senatori 5 Stelle che hanno già pubblicamente manifestato la propria contrarietà si aggiunge Daniele, ancora indeciso: “dopo il discorso del presidente Draghi“. Entrambi pongono dubbi rispetto all’esito della votazione degli attivisti sulla piattaforma Rousseau, nonostante anche oggi il capo politico Crimi abbia ribadito come sia “vincolante” per i parlamentari . “Quel voto non risponde al quesito vero ...

...all'interno del neonato. I senatori che al momento sembrano con maggiore certezza orientati a non dare la fiducia a Draghi sono: Susy Matrisciano, Elio Lannutti, Daniele, Barbara Lezzi, ...' A tutto c'è un limite ', scrive il presidente della Commissione Bilancio del Senato Daniele. 'Non posso avere fiducia in unJurassic Park', dice il presidente della commissione ...Roma, 16 feb (Adnkronos) - La mancanza di donne Pd nel governo? "Non so dire perché sia successo, il Pd è pieno di donne capaci. Sulla parità di genere dobbiamo fare uno sforzo in più, dobbiamo applic ...