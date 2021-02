Governo: nasce intergruppo parlamentare M5S-Pd-Leu al Senato (Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "Alla vigilia del voto di fiducia al nuovo Governo Draghi, abbiamo deciso, sollecitati da senatrici e Senatori dei tre gruppi parlamentari, di intraprendere un'iniziativa comune: la costituzione di un intergruppo parlamentare che, a partire dall'esperienza positiva del Governo Conte II, promuova iniziative comuni sulle grandi sfide del Paese, dalla emergenza sanitaria, economica e sociale fino alla transizione ecologica ed alla innovazione digitale". Lo annunciano i capigruppo al Senato Ettore Licheri (M5S), Andrea Marcucci (Pd) e Loredana De Petris (Leu). "Con questo spirito, da domani, saremo insieme per rilanciare e ricostruire il nostro Paese". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "Alla vigilia del voto di fiducia al nuovoDraghi, abbiamo deciso, sollecitati da senatrici eri dei tre gruppi parlamentari, di intraprendere un'iniziativa comune: la costituzione di unche, a partire dall'esperienza positiva delConte II, promuova iniziative comuni sulle grandi sfide del Paese, dalla emergenza sanitaria, economica e sociale fino alla transizione ecologica ed alla innovazione digitale". Lo annunciano i capigruppo alEttore Licheri (M5S), Andrea Marcucci (Pd) e Loredana De Petris (Leu). "Con questo spirito, da domani, saremo insieme per rilanciare e ricostruire il nostro Paese".

La7tv : #lariachetira @NFratoianni: 'Questo governo nasce dentro un'operazione politica molto esplicita guidata da Renzi, c… - borghi_claudio : Grande Landini, sono sicuro che lo ius soli sia la prima cosa che hanno in mente i lavoratori Governo, Landini (C… - fattoquotidiano : Governo, Landini (Cgil): “A Draghi abbiamo indicato tema dello ius soli. Se si vuole coesione sociale, chi nasce qu… - TV7Benevento : Governo: nasce intergruppo parlamentare M5S-Pd-Leu al Senato... - Tony09896500 : @GioChirilly Parole sante. Vedi mia cara gio dietro le quinte c'è in atto una manovra per difendere i partito popol… -