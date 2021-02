Governo: Molinari, 'Draghi ci ha detto che non ci sarà Quota 100 nè flat tax' (Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb (Adnkronos) - “Nei colloqui privati Draghi ci ha convinto, ci ha parlato di sburocratizzazione degli appalti sul modello Genova per far partire investimenti pubblici e creare maggiore occupazione, ci ha parlato di un Recovery Fund speso guardando agli investimenti produttivi, ha detto che non toccherà il Titolo V della Costituzione, ha detto che non aumenterà le tasse e non ci sarà la patrimoniale". Lo ha detto Riccardo Molinari a radio L'Italia s'è destra su Cusano campus. "Ovviamente ha detto anche cose che non ci piacciono, ha detto che non sarà rinnovata Quota 100 e che non ci sarà la flat tax. Nei partiti sono state scelte figure di competenza, li ha scelti comunque ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb (Adnkronos) - “Nei colloqui privatici ha convinto, ci ha parlato di sburocratizzazione degli appalti sul modello Genova per far partire investimenti pubblici e creare maggiore occupazione, ci ha parlato di un Recovery Fund speso guardando agli investimenti produttivi, hache non toccherà il Titolo V della Costituzione, hache non aumenterà le tasse e non cila patrimoniale". Lo haRiccardoa radio L'Italia s'è destra su Cusano campus. "Ovviamente haanche cose che non ci piacciono, hache nonrinnovata100 e che non cilatax. Nei partiti sono state scelte figure di competenza, li ha scelti comunque ...

