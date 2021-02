Governo: Mirabelli (Pd), ‘la Lega non faccia opposizione’ (Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb (Adnkronos) – “Mi aspettavo l’atteggiamento della Lega e registro anche che le dichiarazioni di Garavaglia arrivano subito dopo l’invito del Presidente del Consiglio a limitare le esternazioni e le ragioni di tensione all’interno del Governo. Penso che la Lega debba prendere atto che adesso sta al Governo e non può pensare di starci godendo dei benefici e scaricando sugli altri le responsabilità. Si tratta, infatti, di assumersi, unitariamente, tutte le responsabilità delle scelte”. Lo ha detto Franco Mirabelli, del Pd, a radio Immagina. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb (Adnkronos) – “Mi aspettavo l’atteggiamento dellae registro anche che le dichiarazioni di Garavaglia arrivano subito dopo l’invito del Presidente del Consiglio a limitare le esternazioni e le ragioni di tensione all’interno del. Penso che ladebba prendere atto che adesso sta ale non può pensare di starci godendo dei benefici e scaricando sugli altri le responsabilità. Si tratta, infatti, di assumersi, unitariamente, tutte le responsabilità delle scelte”. Lo ha detto Franco, del Pd, a radio Immagina. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Open_gol : Il ministro del Turismo: «C’è stato un danno per una scelta del governo e i danni vanno indennizzati». Mirabelli (P… - TV7Benevento : Governo: Mirabelli (Pd), 'la Lega non faccia opposizione'... - Rojname_com : Sci: Mirabelli (Pd), 'Lega ora è al governo trovi soluzioni a problemi' - Dome689 : RT @Open_gol: Il ministro del Turismo: «C’è stato un danno per una scelta del governo e i danni vanno indennizzati». Mirabelli (Pd): «La Le… - solounastella : RT @Open_gol: Il ministro del Turismo: «C’è stato un danno per una scelta del governo e i danni vanno indennizzati». Mirabelli (Pd): «La Le… -