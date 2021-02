Governo | incontro tra Zingaretti e Salvini per garantire la “pace politica”

(Di martedì 16 febbraio 2021) Dalla polemica sullo stop degli impianti sciistici alle critiche al commissario all’emergenza Covid Arcuri: tra la Lega e le forze della vecchia maggioranza (Pd-M5S-Iv-Leu) gli scontri non si sono fermati neanche dopo il giuramento del nuovoguidato da Mario Draghi. Ma ieri la “tregua” chiesta dal premier alle forze politiche ha iniziato a produrre qualche effetto: si è tenuto infatti il primo faccia a faccia tra il segretario del Pd Nicolae il leader della Lega Matteo. L’sarebbe durato circa mezz’ora. “Abbiamo parlato di lavoro, del blocco dei licenziamenti il 31 marzo, prevenire è meglio che curare”, ha ammessoa un cronista del Fatto quotidiano al termine del colloquio, anticipando l’intenzione di sentire anche i rappresentanti di Cinque stelle, Forza ...

... dopo l'in Regione Lombardia con gli operatori turistici del mondo dello sci organizzato per 'capire l'entità del danno subito', attacca: 'Il danno è legato a una scelta del, e i ...... nel giorno in cui rischia di essere travolto dalle polemiche per aver chiuso all'ultimo gli impianti da sci, fa trapelare un resoconto dell'tenuto venerdì scorso con il. Un faccia a ...L’incontro sarebbe durato circa mezz’ora. “Abbiamo parlato di lavoro, del blocco dei licenziamenti il 31 marzo, prevenire è meglio che curare”, ha ammesso Salvini a un cronista del Fatto quotidiano al ...Il ministro Orlando vede subito i sindacati, focus su contratti e cassa covid. Necessaria la proroga blocco dei licenziamenti.